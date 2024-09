Feierstunde an der Grenze Denkmal zur Erinnerung: Als US-Truppen von Luxemburg aus die Eifel erreichten

Eine besondere, historisch anmutende Atmosphäre bestimmte die Feierstunde an der Grenzbrücke, die vom luxemburgischen Stolzemburg über die Our zum deutschen Keppeshausen führt. In der untergehenden Sonne versammelten sich die Menschen in der langen Zeltreihe, die am Brückenkopf aufgestellt war. Schwarze Limousinen fuhren vor, fein gekleidete Frauen und Männer wurden von den Offiziellen empfangen und in der ersten Stuhlreihe platziert. Die legendären amerikanischen Jeeps, die man von Bildern aus den letzten Kriegstagen kennt, standen aufgereiht am Straßenrand. Uniformierte vervollständigten das authentische Bild, es sah wohl so aus wie damals.