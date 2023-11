Genaue Zahlen Faktencheck: Wird die Afa Bitburg wirklich immer krimineller?

Analyse | Bitburg · Viele Hunderte Flüchtlinge leben in der Bitburger Aufnahmeeinrichtung. Gerüchten zufolge kommt es dort ständig zu Straftaten. Ein Blick in die Statistik mit der Frage: Ist das wirklich so?

24.11.2023 , 07:20 Uhr

In der Afa Bitburg leben viele Menschen. Gibt es auch viele Straftaten? Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Immer wieder hört man Gerüchte zur Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in Bitburg. Manchmal werden sie auf der Straße erzählt. Oder bei Politikern, die berichten, dass immer wieder Bürger in ihren Büros stehen, weil sie etwas gehört haben. Auch bei unserer Zeitung kommen diese Geschichten an. Nicht jede davon ist wahr, doch auch nicht alle nur Gerede.