Verkehr : Straße in Bettingen gesperrt

Straße in Bettingen gesperrt

Bettingen In Bettingen wird an der Kreisstraße gebaut.

Wegen Straßenbauarbeiten wird die K 12 in Bettingen ab der Einmündung L7/K12 in Bettingen und dem Ortsausgang in Richtung Stockem vier Tage lang gesperrt. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mit. Voraussichtlich ab 20. Juni, 8 Uhr, bis 24. Juli, 13 Uhr, wird die Straße nicht befahrbar sein.