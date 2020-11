Verkehr : Ein Hangrutsch und zwei gefährliche Risse

Ferschweiler/Bollendorf-Weilerbach Die Straße zwischen Bollendorf-Weilerbach und Ferschweiler wird gesperrt. Grund sind Bauarbeiten in zwei Abschnitten.

Denn während im oberen Teil der Straße bereits seit längerem sichtbar ist, dass sich dort Erdmassen am Rand der Fahrbahn bewegt haben, befinden sich im unteren Bereich zwei Stellen, an denen deutliche Risse im Belag sind. Und das, so Oliver Arimond vom Landesbetrieb Mobilität Gerolstein, sei ein sicheres Zeichen dafür, dass sich die Straße allmählich setze und man in absehbarer Zeit mit Rutschungen rechnen müsse. Das wiederum stelle eine Gefahr für die Autofahrer dar, da Absätze am Fahrbahnrand entstünden.