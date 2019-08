VERKEHR : Straßen: Bitburger lassen Beläge erneuern

Symbolfoto. Foto: dpa/Andreas Arnold

Bitburg (red) Die Stadt Bitburg lässt in verschiedenen Straßenabschnitten den Belag erneuern – und zwar am Mittwoch, 21. August, und Donnerstag, 22. August. Daher komme es, so die Stadt, an den betroffenen Abschnitten zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen.

Wo es erforderlich sei, würden Umleitungen eingerichtet. Die neu aufgebrachten Beläge müssten über Nacht ruhen, bevor sie dann am nächsten Tag wieder befahren werden könnten.