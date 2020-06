Verkehr : Straßen wieder freigegeben

In Lünebach ist der Ausbau der Bundesstraße 410 fast abgeschlossen. Foto: Fritz-Peter Linden

Lünebach (red) In Lünebach wird weiter an der B 410 gearbeitet. Dennoch hebt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein einige andere Sperrungen in diesem Bereich auf. So seien die K 119 in Richtung Schloßheck, der K 118 in Richtung Lierfeld und der L 12 in Richtung Waxweiler seit Freitagabend wieder befahrbar und für den Verkehr freigegeben.



