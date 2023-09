Jetzt also dieser Abschnitt: Seit einer Woche lässt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein die B410 zwischen Niederprüm und Watzerath erneuern. Im Minutentakt rollen Laster der Firma Kohl Bau in die Baustelle und bringen abgefräste Asphaltkrümel fort.