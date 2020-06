Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenbau : Lauter Schotter für die Dörfer

Lünebach/Daleiden/Dasburg Es ist allerhand gebacken im Islek, was die Straßen betrifft: In Lünebach ist man mit der B 410 fast fertig, in Dasburg laufen vorbereitende Arbeiten zum weiteren Ausbau, und in Daleiden wird eine Kreisstraße erneuert.

Auf dem Islek-Highway ist die Hölle los – oder, naja, zumindest der Asphaltierer. Und die Fräse. In gleich drei Dörfern nämlich laufen derzeit Straßenbauabeiten – oder stehen kurz bevor.

So soll von Donnerstag dieser Woche an in Daleiden die Kreisstraße 146 in Angriff genommen werden – es handelt sich dabei um die Reipeldinger Straße, die in der Dorfmitte von der B 410 zum Nachbarort abzweigt. Die Fahrbahn ist stark beschädigt, die Arbeiten sollen nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein immerhin drei Monate dauern.

Mit dem Langzeitprojekt „Ausbau der B 410“ (der TV berichtete über die Jahre immer wieder) war man in Daleiden schon länger durch, jetzt also die zweite Straße, inklusive einer angekündigten Vollsperrung.

Ortsbürgermeister Herbert Maus aber erwartet keine allzu heftige Belastung für Bürger und Verkehr: „Weil das ja eigentlich keine Durchgangsstraße ist.“ Außerdem sei für die Anlieger, in Absprache mit der beauftragten Firma Köppen aus Bitburg, eine Regelung vereinbart, derzufolge sie während der gesamten Bauphase zu ihren Häusern gelangen können.

Zudem gebe es mehrere abzweigende Seitenstraßen – in denen könne man notfalls parken und dann wenige Meter zum eigenen Grundstück laufen. Lediglich für die Schlussphase – wenn asphaltiert wird – sei der Abschnitt etwa zwei Tage lang gesperrt. Das gilt für die gesamte Zeit aber auch für den übrigen Verkehr, er soll während der drei Monate umgeleitet werden.

Die Straße werde nicht von Grund auf erneuert, sagt Josef Arens vom LBM: Stattdessen würden lediglich „die zwei Asphaltschichten abgefräst und dann neue draufgesetzt“. Träger ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der auch den Hauptteil der Gesamtkosten bezahlt: 220 000 von 295 000 Euro.

Die Ortsgemeinde Daleiden übernimmt 50 000 Euro, weil sie entlang des 700 Meter langen Abschnitts den Bürgersteig sanieren lässt. Ein kleinerer Teil, etwa 10 000 Euro, entfällt außerdem auf die Ortsgemeinde Reipeldingen, deren Gemarkung am Ende des Bauabschnitts bereits geginnt. Hinzu kommen weitere 15 000 Euro, mit denen die Werke der Verbandsgemeinde Arzfeld an einigen Stellen das Kanalsystem ausbessern.

Wichtig für den Daleidener Ortsbürgermeister: „Die Leute müssen keine Anliegerbeiträge bezahlen.“ Das übernehme alles die Gemeinde – nachdem man allerdings im Vorjahr die Ausschreibung erst einmal gestoppt hatte. Die eingereichten Angebote seien schlicht viel zu teuer gewesen, sagt Maus. Jetzt komme man günstiger hin.

Die Firma Köppen übrigens arbeitet seit Mai vorigen Jahres auch in Lünebach und hat dort die B 410 inzwischen fast fertig (der TV berichtete): Vorige Woche hatte dort bereits alles asphaltiert werden sollen. Die Arbeiten wurden aber wetterbedingt verschoben – aufs kommende Wochenende, sagt Ortsbürgermeister Albert Tautges.

Dann sei zwar die gesamte Ortsdurchfahrt für zwei Tage gesperrt, von Waxweiler und Pronsfeld werde der Verkehr umgeleitet. An der Zufriedenheit der Lünebacher mit dem Ablauf ändert das aber nichts: „Dafür, dass für die Arbeiten fast zweieinhalb Jahre geplant waren, ist das wirklich mehr als zügig durchgegangen“, sagt Tautges. „Das ist sehr gut gelaufen.“

Und kann in Dasburg weitergehen: Denn auch im Grenzdorf nahe Luxemburg soll bekanntlich die Bundesstraße komplett neu gemacht werden, seit Jahren ist das Vorhaben in der Planung. Wegen der schwierigen und engen Verhältnisse im Dorf aber wird derzeit erst eine andere Straße erneuert: Die K 149 (Neuenweg), die aus Dasburg steil, eng und kurvenreich hinauf in Richtung Dahnen verläuft. Denn sie soll während des 410-Ausbaus als Ausweichroute zumindest für PKW dienen, der Schwerlastverkehr wird weiträumig umgeleitet.

Auch im Grenzdorf spricht man mit einer zufriedenen Bürgermeisterin: „Die Arbeiten schreiten wirklich gut voran“, sagt Silke Nelles mit Blick auf die beauftragte Firma Weiland HTS aus Irrhausen.

