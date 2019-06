Straßenbau : Sperrungen wegen Straßensanierung

Dackscheid/Eilscheid Der Landesbetrieb Mobilität lässt Anfang Juli die Kreisstraße 126 zwischen Erntehof und Altenhof sowie die K 124 zwischen Dackscheid und der Einmündung mit der K 122 an der Abzweigung Eilscheid sanieren.

Dazu gelten an mehreren Tagen Sperrungen: An der K 126 am Dienstag, 9. Juli, von 7 bis 16 Uhr, am Freitag, 12. Juli, ebenfalls zwischen 7 Uhr und 16 Uhr, und von Montag, 15. Juli, bis einschließlich Dienstag, 16. Juli.