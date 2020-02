Politik : Straßenbaubeiträge im Fokus

Bitburg (red) „Straßenausbaubeiträge – vom Einmalbeitrag zum Wiederkehrenden Beitrag“ lautet das Thema eines Infoabends am Montag, 9. März, von 19 bis 21 Uhr im Haus der Jugend, Rathausplatz 6, in Bitburg.

Dazu alden die Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in Rheinland-Pfalz, Regionalverband Bitburg-Prüm, gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Nico Steinbach ein.

An dem Abend geht es um die vom Land geplante Änderung der Finanzierung von Straßenbauprojekten für die Kommunen. Denn der Landtag möchte die teilweise kostenintensiven Einmalbeiträge abschaffen.

Dr. Gerd Thielmann, Referent beim Gemeinde- und Städtebund, wird mit seinem Fachwissen in einem Vortrag in die Thematik einführen, verschiedene Modelle vorstellen und Pro und Contra aufführen. In einer anschließenden Diskussionsrunde werden wir uns gerne Ihren Fragen stellen und Anregungen aus der Praxis aufnehmen.