Die Autobahnbrücke Spanger Bach führt direkt an Gransdorf vorbei. Foto: TV/Christian Altmayer

Gransdorf Nach Eröffnung des Hochmoselübergangs werden wohl 4000 Autos mehr über die A60 brettern. Eifeler befürchten, dass es deshalb lauter wird, und fordern eine Lärmschutzwand. Der Bund sieht keinen Bedarf.

Und es könnten noch mehr werden. Im November soll der Hochmoselübergang eröffnen, eine gigantische Brücke, die die Eifel mit dem Hunsrück verbindet. Dadurch verkürzt sich auch der Weg aus Belgien, den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen Richtung Rhein-Main-Gebiet. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier rechnet dadurch mit einem Anstieg von rund 4000 Wagen am Tag auf der Strecke (der TV berichtete).

Tatsächlich rauscht es tagsüber im ganzen Ort. Besonders nervig, sagen Anwohner: Das Rollen der Reifen über die Fugen erzeugt ein Knacken, wie ein entfernter Zug, der über einen Gleisstoß brettert. Auf den Höhen und rund um das Neubaugebiet „Im Flürchen“ ist der Geräuschpegel am höchsten. Ohrenbetäubende Lautstärke erreicht er zwar nirgends im Dorf. Pauels würde sich trotzdem eine Lärmschutzwand an der Autobahnbrücke wünschen.

Eine junge Mutter sagt hingegen, sie habe sich inzwischen an den Lärm gewöhnt, nehme das Rauschen kaum noch wahr. Ein anderer Bürger gibt ihr Recht: „Die Jets, die über unseren Köpfen fliegen, sind schlimmer als die A 60.“ Klar wird aber: Ein Thema ist die Dauerbeschallung bei den Gransdorfern schon.

Und Küppers kann das auch mit Grenzwerten belegen. Demnach wurde in Gransdorf eine Belastung von 50 Dezibel am Tag und 45 Dezibel in der Nacht gemessen. Das entspricht laut einer gängigen Skala etwa der Lautstärke eines Gesprächs oder dem Geräusch von „leichtem Regen“.