Kurioses : Wo geht’s denn hier zum Flughafen? – Geheimnisvolles Straßenschild in Schönecken

Foto: TV/Frank Auffenberg

Schönecken Mitten in Schönecken weist aktuell ein Straßenschild in Richtung „Flughafen“. Offiziell dürfte dieser Hinweis allerdings nicht sein – wer aber das alte Schild verändert hat, ist auch nicht bekannt.

Hand aufs Herz: Wem ist dieses Schild schon aufgefallen? Mitten in Schönecken steht es an der Kreuzung Nimstaler Straße und Alte Bitburger Straße und weist den Verkehr in Richtung Flughafen. Es geht doch nichts über eine übersichtliche gute Ausschilderung. Nun dürften sich allerdings nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher der Region zurecht fragen, zu welchem Flughafen es denn eigentlich gehen soll.

Zwar gibt es einen Flugplatz in Bitburg, der dürfte aber wohl eher nicht gemeint sein. Der nächste Verdacht: der Modellflug-Verein Prüm unterhält auf dem Plateau nahe Giesdorf ein kleines Fluggelände -– das geht aber wohl kaum als Flughafen durch und liegt in der falschen Richtung. Schöneckens Ortsbürgermeister Johannes Arenth lacht herzlich, als er auf die Tafel hingewiesen wird, und sagt: „Das Schild selber ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich schaue es mir so schnell es geht mal an. Wir haben, das kann ich versichern, nicht heimlich einen Flughafen gebaut.“

Der Urheber – man darf wohl davon ausgehen, dass sich jemand mit Papier und Drucker hier einen Scherz erlaubt hat – ist unbekannt. Bei genauer Untersuchung des Schildes ist aber gut zu erkennen, dass eine Fläche im unteren Bereich des Schildes mit dem „Flughafen“-Schriftzug überklebt wurde. Die Schriftart ist zwar sehr nah an der offiziell vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein genutzten Schriftart, aber eben nur nah dran. Ein Fehler, wie er durchaus bei der Aufstellung neuer Schilder zwar selten, aber auch mal vorkommt, kann hier also eher ausgeschlossen werden. Das Schild in seiner ursprünglichen Form steht steht dort schon eine ganze Weile – wies aber eben eigentlich nicht auf einen Flughafen hin. Wobei die Zeit, in der ein solcher Fehler unentdeckt bleibt, auch manchmal lang sein kann.

Bei Newel fiel zum Beispiel ein Jahr lang nicht auf, dass auf der Bundesstraße 51 die Fahrtrichtung in einen Ort mit dem Namen „Achen“ angegeben wurde (der TV berichtete). Etliche Fahrer gingen damals wohl einfach davon aus, dass es schon irgendwo im Eifelkreis Bitburg-Prüm einen kleinen Ort mit diesem Namen geben würde. Dieser ist mit seinen 234 Orten ja immerhin der gemeindereichste Landkreis in Deutschland – da kann sich auch mal ein Ort namens „Achen“ verstecken.

Erst die Nachfrage eines Aacheners, der zufällig an dem Schild vorbei kam und sich beim TV meldete, brachte den Schreibfehler in die Öffentlichkeit. Wenige Tage nachdem der zuständige LBM Trier darauf hingewiesen wurde, besserte man schon nach: Erst mit einer Klebefolie, dann etwas später mit einem neuen Schild – ohne Tippfehler. Die neue Tafel kostete damals schließlich etwa 500 Euro.

Sehr schnell wiederum wurde im November 2019 ein Fehler auf einer Tafel an der A 1 auf: Zwischen der Anschlussstelle Salmtal und dem Autobahnkreuz Wittlich wurde aus Bitburg plötzlich Bittburg. Binnen weniger Tage wurde auch hier mit einer Klebefolie der Rechtschreibfehler korrigiert. Kostenpunkt: 100 Euro.

Lesen Sie auch Schildbürgerstreich : Wie Heidweiler für zwei Tage zum Kreis Trier-Saarburg wechselte

In beiden Fällen entstanden die Fehler bei ein externen Firmen, die mit der Herrstellung der Schilder beauftragt wurden. Wie es in Schönecken nun weitergeht, ist noch unbekannt. Der LBM Gerolstein ist informiert und prüft die Angelegenheit.