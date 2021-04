Unfall : LKW-Brand in der Innenstadt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bitburg (red) Wegen eines LKW-Brands in Bitburg war am Montagnachmittag die Neuerburger Straße zwischen der Aral-Tankstelle und dem Edeka-Markt gesperrt. Das Fahrzeuge musste geborgen werden. Die Sperrung hielt wegen notwendiger Arbeiten an der Fahrbahndecke bis in die Abendstunden an.

