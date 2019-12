Wirtschaftsentwicklung : Streif-Haus holt technisches Ausstattungszentrum in die Eifel

Weinsheim Das Unternehmen konzentriert sich damit zunehmend auf seinen Standort in Weinsheim.

Der Umzug von Mönchengladbach nach Weinsheim sei bereits seit einiger Zeit geplant worden, sagt Lia Wülferath, Pressesprecherin des Fertighausspezialisten Streif. „Ganz profan aus Platzgründen, denn das Angebot an technischer Ausstattung ist mit den Jahren größer geworden. Hier in Weinsheim haben wir den Raum, um die gesamte Auswahl zu präsentieren.“

Der Platz für das rund 1,5 Millionen teure Zentrum habe sich mit dem Neubau der Werkskantine geboten, die näher an das eigentliche Werk gerückt war. „Das Grundstück der ehemaligen Kantine eignet sich hervorragend für die neue Ausstellungshalle. Das am 16. Oktober eröffnete Gebäude bietet insgesamt 790 Quadratmeter Nutzfläche, davon nimmt die Ausstellung von Treppen, Türen, diversen Heizungs- und Elektrosystemen und Beispielen für Fassadengestaltung rund 550 Quadratmeter ein.

Seit 1970 entstehen sie in Weinsheim. Im Jahr 1981 übernahm die Hochtief AG das Eifeler Unternehmen, das Ende der 1990er Jahre in eine Krise rutschte. Jörg-Achim Vette wurde als Sanierer geschickt. Nach der Sanierung machte er sich nicht davon – sondern blieb im Unternehmen und übernahm 2003 die Mehrheitsanteile. Heute führt er Streif gemeinsam mit Werner Peintinger und Günter M. Mans. Umsatz aktuell: 65 Millionen Euro, mit fast 250 Beschäftigten.

In einem der Büros tüfteln Simone und Joachim Guthmann aus Karlsruhe gemeinsam mit ihrem Berater Dirk Auel am Stromplan für ihr bereits bestelltes Streif-Haus. Ein großer Touch-Screen, der in den Schreibtisch eingearbeitet ist, sorgt für die Übersicht. „Wir müssen ja festlegen, wie und von wo wir das Licht in der Garage oder die Außenbeleuchtung einschalten“, sagt Joachim Guthmann.