Ärztliche Versorgung auf dem Land gefährdet : Der Kern des Streits zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und der Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG

Bitburg Es steht viel auf dem Spiel. Der Fortbestand der beiden Hausarztpraxen der Medicus eG in Bitburg und Binsfeld ist bedroht,seit die Kassenärztliche Vereinigung Honorarleistungen in Höhe von rund 150.000 Euro einbehalten hat. Die Gründe:

Was ist eine Regressversicherung? Eine Regressversicherung würde beispielsweise greifen, wenn Ärzte zu viele teure Diagnostik- oder Therapieverfahren oder zu viele und zu teurer Heil- und Hilfsmittel verschreiben. Ob Untersuchungen, Medikamente oder Massagen: Was zu teuer oder nicht angemessen war, kann die Kassenärztliche Vereinigung zurückfordern.

Hat die Medicus eG keine solche Versicherung? Doch, natürlich. Das war Voraussetzung für die Zulassung in 2018. Nach Auskunft von Medicus-Vorstand Michael Jager war die Versicherung zu jeder Zeit in vollem Umfang gewährleistet. Heißt: für jeden der beiden Kassensitze – Binsfeld und Bitburg – sind mögliche Regressfälle versichert und zwar im Umfang wie dort Ärzte praktizieren.

Wo liegt das Problem? Laut Medicus eG hat die KV Honorarleistungen in Höhe von 150.000 Euro für drei Quartale einbehalten, weil während dieser Zeit nicht der richtige Name des in Binsfeld praktizierenden Arztes im Zusammenhang mit der Regressversicherung angegeben war. Demnach waren mögliche Regressfälle in der Praxis zwar versichert, aber auf den Namen eines anderen Arztes.