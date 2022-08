Blaulicht : Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Gerolstein Die Polizei sucht Zeugen einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 33- und ein 38-Jähriger sind zunächst in der Brunnenstraße in Gerolsteinnahe des Rondells miteinander in Streit geraten, der schnell eskalierte und in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte.

Mehrere Zeugen den Streit und riefen die Polizei,die auch schnell vor Ort war. Als die beiden Männer davon erfuhren, entfernten sie sich allerdings. Nur einer konnte noch angetroffen werden, gab jedoch an, dass "angeblich nichts vorgefallen" sei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.