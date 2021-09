Infrastruktur : Urteil: Das Breitband kann nun kommen

Bitburg-Prüm Der juristische Streit um den vom Kreis in Auftrag gegebenen Glasfaser-Ausbau in sieben unterversorgten Gemeinden ist beendet.

(uhe) Für die Menschen in Biersdorf, Burbach, Oberweiler, Neidenbach, Neuheilenbach, Wiersdorf sowie dem Wißmannsdorfer Ortsteil Koosbüsch sind das gute Nachrichten: Mehr als zwei Jahre nachdem der Auftrag an die Deutsche Telekom vergeben wurde, kann diese nun endlich mit dem Glasfaserausbau in diesen sieben Gemeinden loslegen. Geplant ist, jeden Haushalt und jedes Unternehmen mit einem eigenen Glasfaseranschluss zu versorgen. Die Leitungen werden also bis in jedes Gebäude gezogen.