Justiz : Orenhofener Beitragsstreit geht in die Verlängerung

Die Orenhofener haben in den vergangenen Jahren so manchen Bagger gesehen. Nicht nur die Straße „Auf der Heide“ wurde umfangreich saniert, sondern auch die komplette L2, die Hauptverkehrsachse im Dorf. Was Bürger allerdings noch immer beklagen, ist der schlechte Zustand der Mittelstraße, Hansen- und Ringgasse (der TV berichtete). Doch auch hier könnte es schon bald vorangehen. In der letzten Gemeinderatssitzung Ende 2020 hatte das Gremium Bohrkernuntersuchung an den drei Rumpelpisten in Auftrag gegeben, um festzustellen, was von der Fahrbahn noch zu retten ist. Und die Untersuchungen liegen inzwischen auch vor. Es braucht jetzt nur noch einen Ingenieur, der sie für den Rat auswertet und sie verständlich erklärt. Das soll, nach neuerlichem Beschluss die Firma Stratec aus Wittlich übernehmen. Damit der Rat möglichst zur nächsten Sitzung im Juni eine Entscheidungsgrundlage hat.