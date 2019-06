CDU verhindert SPD-Beigeordneten in der Töpferstadt : Streit zum Start des neuen Stadtrates in Speicher

Streit zum Start des neuen Stadtrates in Speicher

CDU verhindert SPD-Beigeordneten in der Töpferstadt

Speicher Eklat im Stadtrat Speicher: Nach der Beigeordnetenwahl verlässt die SPD-Fraktion die Sitzung. Die CDU-Fraktion hatte den sozialdemokratischen Kandidaten durchfallen lassen.

Der Stadtrat Speicher hat sich am Montag zum ersten Mal zusammgengefunden. Reibungslos verlief der Start in die neue Legislaturperiode aber nicht. Denn bereits vor Ende der ersten, konstituierenden Sitzung gab es gewaltigen Zoff wegen der Wahl des dritten Beigeordneten. Während Karin Plein (CDU) und Harald Thiel (FDP) von jeweils 18 von 19 Mitgliedern des Rates durchgewunken wurden, ist SPD-Kandidat Christian Maassen durchgefallen. Denn die CDU-Fraktion verwehrte ihm bei zwei Wahlgängen ihre zehn Stimmen. Eine einzige Stimme hätte genügt, Maassen zum dritten Beigeordneten zu machen. Doch kein Christdemokrat war am Montag bereit, sein Kreuzchen für ihn zu machen. Die SPD verließ deshalb die Sitzung.