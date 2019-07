Wirtschaft : Streitpunkt Sülmer Steinbruch

Der Steinbruch in Sülm, der von Natursteinwerke Burkel betrieben wird, soll erweitert werden. Foto: Natursteine Burkel

Sülm Das Unternehmen soll größer werden – doch die Bevölkerung hat Sorgen wegen der Auswirkungen.

Es ist laut, es staubt – schlicht, der Steinbruch in Sülm macht sich durchaus bemerkbar für die Bewohner des kleinen Ortes in der Verbandsgemeinde Speicher. Seit über 40 Jahren gehört die Natursteinwerke Burkel GmbH südwestlich des Dorfes fest dazu. 2008 stieg der luxemburgische Geschäftsmann Guy Feidt mit in die Firma ein. Knapp sechs Jahre später, 2014, wurde der Steinbruch bereits erweitert, die umliegenden Gemeinden hatten keine Einwände. Heute besitzt das Unternehmen eine Fläche von etwa 49 Hektar.