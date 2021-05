Familie : Stress lass nach – Eltern in der Corona Krise!

Bitburg (red) Unter dem Titel „Stress lass nach – Eltern in der Corona-Krise!“ bietet die Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bitburg in Kooperation mit der Lebensberatung Bitburg für Mittwoch, 19. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, einen kostenlosen digitalen Elternabend an. Dabei geht es darum, wie Familien die aktuellen Herausforderungen rund um Wechselunterricht, Homeschooling, Kontaktbeschränkungen und Homeoffice besser meistern können.

Neben einem fachlichen Input von Dr. Christina Lukas, Diplom-Psychologin, wird auch Zeit für Fragen sein. Anmeldung bis 17. Mai: fachstellejugend.bitburg@bistum-trier.de; Info: Telefon 06561/8938,