Naturschutz : Mit Pflege allein ist es nicht getan

Ab der zweiten Septemberhälfte bietet das DLR Rheinpfalz voraussichtlich in Bollendorf einen Lehrgang zum Baumwart für Streuobst an. Das Seminar besteht aus insgesamt acht Modulen, die sich im Zeitraum vom 20. September 2019 bis 22. August 2020 auf acht Wochenenden verteilen. Die Module beinhalten neben der Vermittlung von Grundkenntnissen die Pflege der Bäume in den verschiedenen Entwicklungsphasen, die Sanierung und Rekultivierung von Bäumen, die Ökologie und Vernetzung von Streuobstflächen, die Anzucht und Verarbeitung sowie Sommerarbeiten am Baum. Nach erfolgreicher Absolvierung an einer freiwilligen Prüfung erhalten die Teilnehmer eine Auszeichnung als „Zertifizierter Baumwart für Streuobst.“ Die Kosten betragen für die vier zusammenhängenden Basismodule 560 Euro, jedes weitere Modul, von denen mindestens zwei für eine Prüfung erforderlich sind, kostet 140 Euro. Der Preis für den gesamten Lehrgang liegt somit bei 1120 Euro. Weitere Informationen zum Kurs und zur Teilnahme können über die Mailadresse streuobst@dlr.rlp.de angefordert werden.