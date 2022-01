Natur : Besitzer bekommen Fördergeld für fachgerechten Baumschnitt

Irrel Streuobstwiesen sind ein wichtiges Kulturgut und tragen zu biologischer Vielfalt sowie Klimaschutz bei. Eine Initiative setzt sich seit 2013 für sie ein.

Streuobstwiesen sind Landschaftsprägend für den Naturraum der Südeifel. Doch Schätzungen zufolge sind 70 bis 80 Prozent der Hochstamm­obstbäume in einem schlechten Zustand, wie der Naturpark Südeifel mitteilt. Über­alterung und Befall mit Misteln sind zwei der Probleme, die inner­halb von nur zwei bis drei Jahrzehnten zu großen Ver­lusten der Bestände führen können. Durch gezielte Pflege der Bestände sowie neues Bepflanzen mit Kelterobstsorten ließen sich die Bestände nicht nur retten. Es könnte auch ein aktiver Beitrag zum Umwelt- und Landschaftsschutz geleistet werden.

Deshalb haben die Naturparke Süd- und Nordeifel 2013 die Initiative „Rettet die Streuobstwiesen!“ gestartet, um die Öffentlichkeit auf den Zustand dieser Gebiete aufmerksam zu machen. Wichtige für den Erhalt der Streu­obstwiesen ist beispielsweise die Schnittpflege. Insgesamt werden in diesem Winter fast 800 Obstbäume fachgerecht geschnitten. 25 Prozent der Kosten übernehmen die Eigentümer selbst, 75 Prozent werden gefördert im Rahmen des Leader-Projekts „Inwertsetzung der Kulturlandschaft in den Naturparken Südeifel und Nordeifel durch Vitalisierung der Wertschöpfungskette Streuobst“. Damit ist die Förderung aufgrund der großen Nachfrage ausgeschöpft. Die Früchte von den Wiesen werden meist in der Region verzehrt oder verarbeitet und verbessern dadurch indirekt die Klima­bilanz. Das Obst aus dem Supermarkt hingegen wird oft unter hoher Kohlenstoff­emission aus der ganzen Welt importiert. Die Streu­obstflächen kommen dank des geringen Eingriffs des Menschen ohne den Einsatz von künstlichen Düngern und Pflanzen­schutz­mitteln aus. Durch ihre Naturbelassenheit tragen diese Flächen zum Grundwasser- und Gewässerschutz bei. Biodiversität und Artenvielfalt werden gefördert und nicht zuletzt auch die Lebens­qualität für die Menschen. Ein erneutes Aufblühen der Streu­obstbestände kann den Ressourcenwert der Landschaft wahren, Klima, Grundwasser und Artenvielfalt schützen und gleichzeitig ein hochwertiges regionales Naturprodukt erzeugen sowie damit regionale Identität stiften.