Handarbeit : Strickrunde für alle Generationen

Bitburg Im DRK-Mehrgenerationenhaus in der Erdorfer Straße in Bitburg treffen sich Jung und Alt zu einer Strickrunde. Am Montag, 7. Oktober, geht es um 14 Uhr los. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.