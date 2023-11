Energieversorger gibt Entwarnung Warum fällt in und um Bitburg immer wieder der Strom aus?

Die Waschmaschine läuft, im Herd backt ein Kuchen und die Kaffeemaschine gluckert gemütlich vor sich hin und plötzlich geht nichts mehr. Der Strom ist weg. Die meisten Menschen im ländlichen Raum reagieren in so einem Fall erst mal gelassen, kommt es doch außerhalb der Ballungsräume statistisch gesehen durchaus häufiger zu kleinen Energieunterbrechungen als im urbanen Raum. Doch gerade in den vergangenen Wochen wunderten sich Menschen in und rund um Bitburg über immer wieder auftauchende Versorgungsprobleme. Immer wieder brach ihnen das Netz weg und das für auffallend lange Zeit. Gibt es gar Schwierigkeiten bei der aktuell laufenden Modernisierung des Netzes?