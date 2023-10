Bisherige Informationen Bitburg und mehrere Gemeinden betroffen: Stromausfall in der Eifel

Stromausfall in der Eifel: Viele Haushalte in der Verbandsgemeinde Bitburger Land und in der Stadt Bitburg sind am Freitagmorgen ohne Strom. Nach Informationen unserer Zeitung sind neben der Stadt auch die Gemeinden Oberpierscheid, Bickendorf, Biersdorf am See, Echtershausen, Ehlenz, Hamm, Heilenbach, Ließem, Nattenheim, Niederweiler, Rittersdorf und Schleid betroffen.