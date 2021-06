Energie : Blackout zur besten Sendezeit: Stromausfall in Speicher

Zwei defekte Erdkabel in Auw an der Kyll und Speicher haben wohl den Stromausfall am Montagabend ausgelöst. Foto: dpa/Carsten Rehder

Speicher/Auw an der Kyll Bei mehr als 5000 Einwohnern in der Verbandsgemeinde Speicher ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Grund waren defekte Erdkabel in Auw an der Kyll und Speicher, heißt es beim Versorger Westnetz.