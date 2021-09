Stromausfall : Stromausfall in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm

Arzfeld Zu einem Stromausfall ist es am Mittwochmittag in den Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld gekommen. Rund 2 000 Haushalte mussten für zwei Stunden ohne Strom auskommen.

Bei Bauarbeiten an einem Neubau in Üttfeld wurde ein Niederspannungskabel angebohrt, berichtet der Netzbetreiber Westnetz. Kurze Zeit später kam es zu einem Folgefehler in Daleiden, wovon auch die Umspannanlage in Arzfeld betroffen war. Der Fehler konnte durch Netzumschaltungen behoben werden. Betroffen waren die Gemeinden Arzfeld, Kesfeld, Üttfeld, Irrhausen, Daleiden, Olmscheid, Dahnen, Olzheim, Reipeldingen, Dasburg, Irrhausen, Fleringen, Großkampenberg, Lichtenborn und Leidenborn.