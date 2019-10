Plütscheid, Habscheid, Pronsfeld : Stromausfall nach Störung in Windenergieanlage

Stromausfall nach Störung in Windenergieanlage

Prüm/Habscheid/Pronsfeld Der Kühlschrank surrte nicht mehr, die Bildschirme der Computer wurden schwarz: Gestern morgen um 8.39 Uhr gab es in vielen Dörfern und Ortsteilen von Prüm einen rund einstündigen Stromausfall. Betroffen waren Steinmehlen, Weinsfeld, Watzerath, Teilen von Pittenbach, Pronsfeld, Masthorn und Habscheid.

Zwei Monteure von Westnetz seien sofort nach Bekanntwerden ausgerückt. Außerdem habe man durch Umschaltungen in der Netzleitstelle in Saffig (Landkreis Mayen-Koblenz) den Strom anders geführt, sodass nach spätestens einer Stunde der Spuk vorbei war. Lediglich das Netz des Windkraftbetreibers war am späten Vormittag noch immer ohne Stromversorgung.