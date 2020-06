Elektrizität : Netzstörung in Nimstaldörfern

Schönecken Netzstörung: Zweieinhalb Stunden lang waren am späten Mittwochabend und in der Nacht Schönecken, Giesdorf und weitere Gemeinden im Nimstal ohne Strom.

Da gingen kurz die Lichter aus: Etwa zweieinhalb Stunden lang waren am späten Mittwochabend und in der Nacht Schönecken, Giesdorf und weitere Gemeinden im Nimstal – mit insgesamt rund 3000 Einwohnern – ohne Strom.

Die Störung, sagt Westnetz-Sprecher David Kryszons auf Anfrage unserer Zeitung, sei um 22.34 Uhr eingetreten, Ursache sei ein defekter Isolator an der Freileitung bei Giesdorf gewesen. In der Folge habe es dann zusätzlich einen Kabelfehler in Schönecken gegeben. Von 1.10 Uhr an lief die Versorgung durch Umschaltungen im Netz wieder, sagt Kryszons. Zehn Mitarbeiter des Unternehmens waren bis Donnerstag mit Fehlersuche und Reparatur beschäftigt.