Kostenpflichtiger Inhalt: Teuer in Bitburg, günstig bei Speicher : Das kosten Häuser und Wohnungen in der Eifel!

Immobilien- und Mietpreise in den Eifelkreisen. Foto: TV/Schramm, Johannes

Eifelkreis Bitburg-Prüm Wie sieht es auf dem Wohnungsmarkt im Eifelkreis Bitburg-Prüm aus. Der TV hat sich durch die Zahlenkolonnen des Statistischen Landesamtes durch gearbeitet und ein paar interessante Zahlen zusammengetragen.

Die Wohnungsnot in den Großstädten wird immer dramatischer. Bezahlbarer Wohnraum wird dort zum Luxusgut. Eigene Häuser sind für den Normalverdiener meist unerschwinglich. Doch wie sieht es im Kreis Bitburg-Prüm aus? Das Statistische Landesamt hat jetzt ein Pilotprojekt gestartet und Zahlen zum Wohnungsmarkt neu aufgearbeitet.

Und dabei zeigt sich, dass es sich in Teilen des Eifelkreises noch recht günstig wohnen lässt. Während man in Städten wie Trier oder Mainz mindestens 7,50 Euro für den Quadratmeter zahlen muss, liegen in der Verbandsgemeinde Speicher laut Statischem Landesamt die Mieten bei Neuverträgen im Jahr 2018 unter 5,50 Euro pro Quadratmeter. Ein wenig mehr muss der Mieter für eine Bleibe in den Verbandsgemeinden Prüm und Bitburg-Land ausgeben. Hier schlägt der Quadratmeter im Schnitt mit 5,50 bis unter 6 Euro zu Buche. In Arzfeld kostet der Quadratmeter zwischen 6 und bis zu 6,50 Euro. Deutlich teurer wird es mit 7 bis 7,50 Euro in der Stadt Bitburg und der Verbandsgemeinde Südeifel. Ein Effekt, der vermutlich mit der Nähe zu Luxemburg zusammenhängt. Der Durchschnitt in Rheinland-Pfalz liegt bei 7,14 Euro, das Minimum bei 4 Euro, das Maximum bei 11 Euro.

Bei den Kaufpreisen für Ein- bis Zwei-Familienhäuser sieht es ähnlich aus. Auch hier liegt Bitburg im oberen Bereich. Zwischen 250 000 und 300 000 Euro kostet hier im Schnitt eine Bleibe. Nur wenig billiger ist es in der VG Südeifel. Hier schlägt der Hauskauf laut Statitik mit 200♦000 bis 250♦000 Euro zu Buche. Zwischen 150♦000 und 200♦000 Euro muss man für ein Haus in der VG Arzfeld und in der VG Prüm bezahlen. In den Verbandsgemeinden Speicher und Bitburg-Land kann man dagegen schon ein Haus unter 150♦000 Euro bekommen. Zum Vergleich: In Trier kostet ein Eigenheim zwischen 300♦000 und 350♦000 Euro und in Mainz und Umgebung muss man mehr als 350♦000 Euro ausgeben. Landesweit liegt der Schnitt bei 234♦000 Euro. Das Minimum liegt in Rheinland-Pfalz bei 89♦000, das Maximum bei 538♦500 Euro.

Doch nicht nur die Preise sind entscheidend, wenn es um Wohnungssuche oder Hauskauf geht. Es müssen auch genügend vorhanden sein. Auch hierzu lassen sich beim Statistischen Landesamt Zahlen finden. Hier wird die Zahl der Wohneinheiten pro 1000 Einwohner angegeben. Das sind in Bitburg, der VG Bitburg-Land und der VG Prüm zwischen 520 und 540 Wohneinheiten, in der VG Arzfeld 500 und 520. In den Verbandsgemeinden Südeifel und Speicher sind es 540 bis 560 Wohnungen pro 1000 Einwohner, im Landesmittel sind es 515 Wohnungen.

Gebaut wird laut Statistik derzeit am meisten in Bitburg, der VG Arzfeld und der VG Südeifel. Pro 1000 Einwohner werden sechs Bauten fertiggestellt, in der VG Speicher sind es dagegen nur drei bis vier und in der VG Bitburg-Land nur zwei bis drei. Die VG Prüm liegt mit fünf bis sechs Fertigstellungen im Mittelfeld.

Die Statistik beschäftigt sich auch mit der Bevölkerungsentwicklung. Demnach ist die Anzahl der Einwohner im Eifelkreis zwischen 2011 und 2018 etwas gestiegen. Für die Zukunft sehen die Statistiker aber eher einen leichten Rückgang der Zahlen. Diese Zahlen sind allerdings sehr unsicher, wie der Pressesprecher des statistischen Landesamtes in Bad Ems, Jürgen Hammerl, zugibt. Deshalb würde man diese Prognosen, die sich auf eine Beobachtung der vergangenen Jahre mit Zuzug, Abwanderung und Geburtenrate stützen auch häufig anpassen. Beispielsweise habe man nach dem Zuzug vieler Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016 die Berechnungen aktualisiert.

Im einzelnen sehen diese Zahlen so aus: Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Zahl der Bevölkerung in den Jahren von 2011 bis 2018 um 0,9 Prozent gestiegen. 2011 lebten 95♦751 im Kreisgebiet, 2017 waren es 98♦213 und zum Stichtag 2018 wurden 98♦561 gezählt. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt die Quote bei 2,4 Prozent. Herunter gebrochen auf die Verbandsgemeinde heißt das, dass in den Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld mit unter einem Prozent der Zuwachs der Bevölkerung am geringsten war.

In der Südeifel liegt die Rate zwischen ein und zwei Prozent, in Bitburg-Land zwischen zwei und drei Prozent. Am meisten sind die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinde Speicher mit mehr als drei Prozent gewachsen.

Für die Jahre bis 2040 sehen die Statistiker in Bad Ems in Bitburg und der VG Speicher einen Bevölkerungszuwachs um drei Prozent und mehr. Weniger Menschen werden nach diesen Berechnungen künftig in den Verbandsgemeinden Prüm, Arzfeld und Südeifel zwischen drei und sechs Prozent weniger Menschen leben. In der VG Bitburg-Land wird die Zahl der Menschen um drei Prozent sinken.

Mietpreise und Immobilienpreis sind recht unterschiedlich in den Verbandsgemeinden. Foto: picture alliance / dpa/Armin Weigel