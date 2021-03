„Drogen bedienen zutiefst menschliche Bedürfnisse“Sucht und Prävention : Studie untersucht die Themen Konsum und Sucht in der Westeifel

Bitburg TV-Gepräch mit dem Suchberater der Caritas Westeifel zur Studie über Suchtverhalten von Jugendlichen und von über 55-Jährigen.

Gerhard Schröder arbeitet seit April 2020 in Bitburg bei der Caritas Westeifel in der Suchtberatung/Prävention. Er hat Sozialarbeit studiert und vor einigen Jahren eine Weiterbildung zum Suchttherapeuten abgeschlossen.

Schröder : Die Befragungen der Jugendlichen und Menschen über 55 fand vor der Pandemie statt. Die Pandemie spielt insofern eine Rolle, da Präventionsveranstaltungen zurzeit nicht in den Schulen durchgeführt werden können. Daher sind wir dabei, diese durch Webinare zu ersetzen. Dafür müssen wir uns selbst qualifizieren. In einem mehrtägigen „Train the Trainer“ Seminar.

Schröder: In der Befragung geht es um die am häufigsten konsumierten Substanzen. In meinem Berufsalltag habe ich natürlich auch Anfragen und Beratungen zu den anderen Drogen. Was den Personenkreis der Befragten angeht, ist die Anzahl eher gering.