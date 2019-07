Studienreise : Studienreise in die Normandie

Prüm (red) Der Geschichtsverein Prümer Land bietet in Zusammenarbeit mit Pfeiffer-Reisen von Sonntag, 15. bis Donnerstag, 19. September, eine Studienreise in die Normandie an. Die Teilnahme ist sowohl für Vereinsmitglieder als auch für Nichtmitglieder offen.

