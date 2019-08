Kommunen : Mehr Geld für Chef der VG-Südeifel

Nusbaum Mehr Lohn für gute Arbeit: Für den Rat der Verbandsgemeinde Südeifel hat Bürgermeister Moritz Petri sich die Einstufung in die nächsthöhere Besoldungsgruppe verdient.

Nahezu einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Südeifel die Einstufung von Bürgermeister Moritz Petry (CDU) in die Besoldungsgruppe B 3 beschlossen.

Das heißt: Zum 1. November wird sich Petrys Grundgehalt um 438,51 Euro erhöhen. Der Beschluss fiel in der jüngsten Ratssitzung in Nusbaum. Petry erhält damit laut aktueller Besoldungstabelle des Landes zukünftig ein Grundgehalt von 8023,24 Euro.

Die Besoldung der Bürgermeister richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde. Maßgeblich für die Einstufung ist dabei die Zahl zum 30. Juni des Vorjahres, die in der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel bei 19 120 Einwohnern lag. Bei Gemeinden mit einer Einwohnergröße zwischen 15 001 und 20 000 startet ein Bürgermeister in seiner ersten Amtszeit zunächst in der Besoldungsgruppe B 2.