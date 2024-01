Viel vor im neuen Jahr Vor welchen großen Aufgaben die Verbandsgemeinde Südeifel 2024 steht

Mit einer vollen Punktlandung startete die Verbandsgemeinde (VG) Südeifel in den Winter. Kaum war die neue Brücke über die Irreler Wasserfälle im Oktober eingeweiht, strömten auch schon die Besucher zur neuen Attraktion. Die meisten waren voll des Lobes über den Neubau und es geht weiter. Gleich mehrere Großprojekte sind bereits seit einigen Jahren in Vorbereitung und wurden 2023 so weit in den Planungen, Vorbereitungen und teils auch laufenden Bauarbeiten vorangetrieben, dass sie die VG 2024 noch ordentlich auf Trab halten werden.