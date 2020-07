Bitburg : Südschule: Neubauen statt sanieren?

Bitburg Die Grundschule Bitburg Süd platzt aus allen Nähten. Deshalb soll für rund 2,7 Millionen Euro erweitert werden. Doch damit ist es nicht getan. Auch in die alte Bausubstanz muss investiert werden – und zwar erheblich.

So, wie es ist, geht es an der Südschule nicht weiter. Es fehlt Platz. Das Problem ist bekannt. Vor zwei Jahren hat Bitburgs Stadtrat beschlossen, die Schule um eine Mensa sowie einen Anbau zu erweitern, um zusätzliche Unterrichtsräume zu schaffen. Kosten: 2,7 Millionen Euro. Auch die Turnhalle soll neu gebaut werden, was noch mal mit rund drei Millionen Euro zu Buche schlägt, aber in hohem Maße von Land und Bund gefördert wird.

Deshalb hat die Stadt entschieden, auf das geförderte Spielfeld zu verzichten und stattdessen später selbst ein kleineres von 20 auf 13 Metern zu bauen. Dazu Jutz: „Dass ich, als jemand der sich dafür eingesetzt hat, das hier in einem Nebensatz erfahre, finde ich nicht in Ordnung. Das macht mich richtig wütend.“ Er hätte erwartet, dass der Bürgermeister ihn im Vorfeld persönlich informiert.

Doch der Baubetrieb auf dem Gelände wären eingeschränkt, so hatte es Ralf Mayeres von der Stadtverwaltung erklärt, wenn die Bagger um das Feld fahren und die Architekten drumherum planen müssten. Alternativ-Standorte für ein solche Spielfeld gibt es nach Auskunft von Bürgermeister Joachim Kandels in der Stadt nicht.

Sehr wütend ist Alexander Jutz (Grüne). Er hat in der Sitzung erfahren, dass nun doch kein Mini-Spielfeld an der Südschule gebaut wird. Er hatte sich als Mitglied des FC Bitburg vor Jahren dafür starkgemacht, dass Bitburg ein von der Stiftung des Fußballverbands Rheinland gefördertes Spielfeld bekommt.

Im Stadtrat war die Schule erneut Thema. Vor der umfangreichen Erweiterung soll ein Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben werden. Parallel werden solche Wettbewerbe auch für den Neubau des Parkhauses am Annenhof sowie den Neubau des Katastrophenschutzzentrums am Südring, wo Feuerwehr und THW angesiedelt werden.

Zwar werden für das Einkaufszentrum Parkdecks gebaut, aber diese decken, so Notte, zusammen mit den noch verbleibenden Stellplätzen auf dem Platz, gerade mal den Bedarf, den ein Projekt in dieser Größenordnung nachweisen müsse. Die 400 öffentlichen Parkplätze, die es am Beda-Platz derzeit gibt, würden dann aber fehlen. Deshalb ist der Parkhaus-Neubau am Annenhof aus Sicht der Liste Streit zu klein gedacht, während die Fraktion am Standort Südschule Potenzial sieht, unter einem Schulneubau auch ein Parkhaus zu schaffen.