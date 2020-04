Mutmacher : Sülmer Bürger engagieren sich in schwerer Zeit

Sülm Überall in der Eifel rücken die Menschen während der Corona-Krise enger zusammen, natürlich nicht im wörtlichen Sinne, das lassen die gebotenen Abstandsregeln nicht zu, aber es ist weiter zu beobachten, dass gesellschaftlich einiges in Bewegung ist.

Gemeinsam mit Tineke Winter initierte sie eine Näh-Aktion, bei der in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit Behelfsmundschutzmasken angefertigt wurden. Gegen freiwillige Spenden werden sie an Sülmer, aber auch an Bewohner umliegender Gemeinden ausgegeben.

Zusätzlich stellte die Buchhändlerin Ewen in einem Holzhäuschen bei sich zuhause viele Bücher zur Verfügung, die ebenfalls gegen kleine Spenden für den guten Zweck, mitgenommen werden dürfen. So sei mittlerweile eine ordentliche Summe zusammengekommen, merkt sie erfreut an. Zusätzlich haben sowohl der Förderverein Sülm, als auch einige Dorfbewohner weiteres Geld gespendet. An alle Sülmer Haushalte konnten so Blumen verteilt werden, was laut Ewen besonders die Erwachsenen sehr gefreut hat.