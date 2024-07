Kultur in der Eifel Summer-Jazz Festival geht in Bitburg in die zwölfte Saison

Rock am Ring ist gelaufen, der Prümer Sommer ist eröffnet und Bitburg zieht in der Festival-Saison nun nach: Am Mittwoch, 17. Juli, wird das Summer-Jazz Festival im Beda-Garten mit einem Auftritt der „Men in Blue“, der mobilen Einsatzkräfte des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz eröffnet. In den folgenden sechs Wochen sind Jazz-Fans und Neueinsteiger dann jeweils mittwochs von 19 bis 21.30 Uhr zu kostenlosen Konzerten eingeladen.