Kultur : Bitburger Summer-Jazz – Zehn Jahre Musik mit Urlaubsfeeling

Mittwoch, 13. Juli: Die LuxOnions eröffnen traditionell die Summer-Jazz-Reihe mit Dixieland-Jazz.

Mittwoch, 20. Juli: „All that Swing“ mit der Little Luxembourg BigBand. Elf Musiker mit bekannten Jazz-Standards sowie originalen Kompositionen.

Mittwoch, 27. Juli: Ro Gebhardt & Friends mit „Best of Latin-Music“. Bekannte Songs der Brasil-, Latin- und Tango-Literatur, Songs aus eigener Feder.

Mittwoch, 3. August: Ansgar Specht & Smart Groove spielen Jazz mit Einflüssen aus Funk, Blues, Soul und Pop.

Mittwoch, 10. August: Saxomania swingt, zwölf Musikerinnen und Musikern spielen auf Saxophonen in fast all seinen Bauformen. Eine Tuba und eine Rhythmusgruppe ergänzen die Instrumentierung.

Mittwoch, 17. August: Die Blue Swinging Dixies aus Bitburg und Umgebung mit unterhaltsamer, fröhlicher und flotter Jazzmusik.

Mittwoch, 24. August: Die South West Oldtime All Stars mit Klassikern des Jazz wie West End Blues, King of the Zulus, Cornet Chop Suey und mehr.

Mittwoch, 31. August: Traditionelles Summer-Jazz-Finale mit dem Benno-Raabe-Quartett, Swingmusik von Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und anderen.

Organisatorisches: Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Bedagarten am Haus Beda. Der Eintritt ist frei. Stühle sind vorhanden, Picknickdecken oder Kissen können mitgebracht werden. Spenden für die Jazz Initiative Eifel sind willkommen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Parkplätze gibt es unter anderem auf dem Beda Platz. Bei Regen finden die Konzerte im Festsaal des Bedahauses statt.

Info: www.jazzei.de