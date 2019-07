Fest : SV Winterspelt lädt zum Sportfest ein

Winterspelt (red) Der SV Winterspelt lädt von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, zum Sportfest ins Waldstadion in Winterspelt ein. Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr mit den Begegnungen der SG Glü I gegen SG Auel/D/O/S I und der SG Weinsheim/S/O I gegen Arzfeld/D/D I.

Das Programm am Samstag beginnt um 14 Uhr. Dann treten die Damenmannschaften der SG Winterspelt und des SV Honsfeld gegeneinander an. Es folgen die Begegnungen AH Winterspelt/H/B gegen AH Schönberg, SG Winterspelt/Habscheid II gegen SG Efeu-Esch II, SG Winterspelt/Habscheid I gegen FSV Eschfeld I sowie ab 20.45 Uhr das Frauen-Freizeitmannschaften-Turnier. Im Anschluss startet die Sportfest-Party mit Musik vom DJ.

Am Sonntag ab 11 Uhr sind die Jugendspiele der F- und E-Jugend zu sehen. Ab 13 Uhr treten die Dorfvereine bei „Spiel ohne Grenzen“ gegeneinander an. Die Begegnung der Ü50 Winterspelt gegen die Ü50 Altkreis Prüm findet um 17 Uhr statt. An allen Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt.