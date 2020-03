Endlich wieder eine Großveranstaltung in Bitburg : SWR holt Schlagerstars in die Eifel

Bitburg Der Sender SWR 4 veranstaltet sein Schlagerfestival 2021 in Bitburg. Hinter den Kulissen laufen die Planungen für das Event, das Tausende Besucher locken soll.

Zwischen 3000 und 6000 Zuschauer locken Schlagerstars wie Jürgen Drews, Beatrice Egli oder Michelle jedes Jahr nach Rheinland-Pfalz. In diesem Juli sind in Speicher etwa die Veteranen Matthias Reim und Münchener Freiheit dabei. Meist, sagt Vogel, seien die Open-Air-Konzerte, die stets im Sommer stattfinden, ausverkauft. Und auch in der Eifel hofft der Marketingchef Ende August oder Anfang September auf Tausende Gäste.

Fest steht: Es wird das erste Mal sein, dass der SWR sein Konzert im westlichen Teil des Bundeslandes ausrichtet. Seit 2014 gastierte das Schlagerfest meist in der Pfalz, so unter anderem in Speyer, Zweibrücken und Landau. Doch nach dem Süden und Osten soll nun die Eifel an die Reihe kommen, sagt Wolfgang Vogel, Projektleiter der Abteilung Marketing beim SWR in Mainz: „Wir wollen als Landescenter in allen Teilen unserer Region vertreten sein.“ Warum die Wahl ausgerechnet auf Bitburg, und nicht auf Trier oder Wittlich fiel? Zum einen gebe es in der Eifeler Kreisstadt passende Standorte, sagt Vogel: Und zum anderen sei man bei Bürgermeister Joachim Kandels auf „offene Ohren“ gestoßen. Und das sei keine Selbstverständlichkeit.