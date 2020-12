Fernsehen : Bericht über Eifeler Gotteshäuser

Bitburg/Prüm/Kyllburg Der SWR zeigt am Freitag, 4. Dezember, um 20.15 Uhr Anna Lena Dörrs Dokumentation „Expedition in die Heimat – Gottes geheimnisvolle Häuser“. Unter anderem besucht sie die koptische Kirche in Bitburg, die Kyllburger Stiftskirche, die Wallfahrtskirche in Weidingen, erkundet die Prümer Basilika und die Erlöserkirche von Gerolstein und berichtet darüber, was es mit der Dauner mobilen Kirche auf sich hat .