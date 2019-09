Pronsfeld/Olmscheid : Fernsehportraits aus der Region

Pronsfeld/Olmscheid (red) Der Südwestrundfunk sendet in der Reihe „Leben auf dem Land“ am Donnnerstag, 3. Oktober, 16.30 bis 18 Uhr) die Beiträge „Kinder auf dem Land“ und am Freitag, 1. November, 15 bis 16.30 Uhr „Frauen auf dem Land“.

Die Aufnahmen wurden mit Rosi Moser (Olmscheid) und Joachim Schröder (Pronsfeld) gedreht.