Infrastruktur : Stadtwerke Trier beteiligen sich an Solarkraftwerk Südeifel

Arndt Müller (links, Vorstand Stadtwerke Trier), Michael Göke (Mitte, Geschäftsführer Enovos Renewables) und Marc André (Geschäftsführer Encevo Deutschland). Foto: SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH

Trier/Neuerburg (red) Die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, kurz SWT, beteiligt sich mit 25,1 Prozent an der Solarkraftwerk Südeifel GmbH & Co. KG. Diese war bis dato eine 100-Prozent-Tochter der Enovos Re­newables GmbH mit Sitz in Saarbrücken.

Die Gesellschaft errichtet und betreibt Photovoltaik­­anlagen. Konkret geht es um ein Projektvorhaben in der Verbandsgemeinde Südeifel. Enovos Re­newables plant gemeinsam mit dem Photovoltaik-Projektentwickler WES Green aus Föhren, Landschaftsplanern, Verbands- und Ortsgemeinden sowie Erneuerbare Energien Neuerburger Land elf Photovoltaik­­anlagen. Diese haben eine Leistung von insgesamt 200 Megawatt peak. Der Solarpark Affler wurde als erster Park des Projekts bereits im Dezember offiziell im Sinne des EEG in Betrieb genommen.