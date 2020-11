Medien : Einsteigerkurs erfolgreich abgeschlossen

Irrel (red) Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben digitale Medien an Bedeutung gewonnen. Wenn persönliche Kontakte eingeschränkt sind, lassen sich – etwa mithilfe eines Tablets – Kontakte aufrechterhalten und hinzugewinnen.

Im Caritashaus der Begegnung in Irrel vermittelte Florian Höwer, jugendlicher Referent der „Taschengeldbörse“, unterstützt von Holger Stodulka von der mobilen Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Südeifel, den Teilnehmerinnen die Grundlagen im Umgang mit Tablets. Im Bild: Annelie Neyses (links), Florian Höwer und Sophie Kruppert. Der nächste Tablet-Kurs startet voraussichtlich im Januar. Infos: Telefon 06525/93395-0 oder per E-Mail an hdb@caritas-westeifel.de