Sachbeschädigung an Sporthalle in Bitburg : Täter sprayen Graffiti  an Turnhallentür

Sachbeschädigung an Sporthalle in Bitburg

Bitburg Die Turnhalle der Edith-Stein-Schule wird derzeit umgebaut. Nun haben Unbekannte an das Gebäude Graffiti gesprüht.

Graffitisprayer haben sich am Turnhallengebäude der Edith-Stein-Schule zuschaffen gemacht. Die Unbekannten brachten – vermutlich am Wochenende – mehrere Graffiti an der Eingangstür der Sporthalle, die zurzeit saniert wird, an und verursachten dadurch Sachschaden.