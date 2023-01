Eine Tafel für 250 Familien : Schwierige Zeiten für die Tafel Bitburg: Eine Neuanschaffung hilft jetzt weiter

Bitburg Immer mehr Menschen kommen zur Tafel in Bitburg. Dank einer großzügigen Spende wird deren Arbeit jetzt leichter. Doch in der Eifel hofft man noch auf eine ähnliche Unterstützung wie im Saarland.

Fangen wir mit einer positiven Nachricht an: „Das Lager ist gut gefüllt“, sagt Erika Garcon, Vorsitzende der Tafel Bitburg. Haltbare Lebensmittel seien reichlich gespendet worden. Nudeln, Lebensmittelkonserven und Softdrinks türmen sich im Regal. In der Lagerhalle dahinter stehen weitere Lebensmittel. Zum Beispiel eine ganze Palette voller Lebkuchen, die aus dem Weihnachtsgeschäft übrig geblieben sind und die die Tafel als Spende erreicht haben. „Die Leute freuen sich ganz sicher auch noch nach Weihnachten darüber“, sagt Garcon.

Supermärkte spenden kaum noch frische Lebensmittel an die Tafeln

Ein großes Problem seien aber die frischen Lebensmittel wie Obst und Gemüse geworden. Im ersten Stock des Gebäudes zeigt sie die leeren Regale. Eine Kiste Paprika, Blumenkohl und Orangen – alles andere nur in nicht nennenswerter Anzahl. „Wie soll das morgen für 100 Familien reichen“, fragt sie. Seit die Supermärkte ihre übrig gebliebenen Lebensmittel selbst in sogenannten „Rettertüten“ verkaufen, bleibe kaum noch etwas für die Tafeln übrig. Sie könne es den Läden aber nicht verdenken, sagt Garcon. „Die müssen auch aufs Geld schauen.“

Mittlerweile bediene die Tafel in Bitburg insgesamt ungefähr 250 Familien. Eine große Hilfe bei der Arbeit ist dabei seit Dezember eine neue Kühlzelle. „Dadurch können wir jetzt auch größere Spenden kühlpflichtiger Lebensmittel annehmen“, erklärt Garcon den Nutzen. In der vergangenen Woche erhielt die Tafel zum Beispiel eine komplette Palette Skyr (isländisches Milchprodukt). „Ohne die neue Kühleinheit hätten wir ablehnen müssen.“

Rotary Club Bitburg-Prüm und Lions Club Prüm spenden an die Tafel

Möglich gemacht haben das der Rotary Club Bitburg-Prüm und der Lions Club Prüm. Gemeinsam brachten sie die Spendensumme von 8.000 Euro zusammen, um so die neue Kühleinheit zu finanzieren. So eine gemeinsame Aktion sei ein absolutes Novum in der Vereinsgeschichte, sagt Dirk Kuntze, Präsident des Lions Clubs. Anlass sei ein Vortrag von Erika Garcon gewesen. „Als wir von der Situation gehört hatten, wussten wir, hier wollen wir helfen.“ Der Vorstand habe direkt zugestimmt und so konnte das Unterfangen zeitnah umgesetzt werden.