Gastronomie : Restaurants setzen auf Abholservice und Lieferdienste

Bitburg-Prüm/Daun Die Corona-Krise trifft die Eifeler Gastronomen hart. Seit Inkrafttreten der Regeln zur Pandemie-Eindämmung, entgeht ihnen der fest eingeplante Umsatz. Mit Lieferdiensten und Abholservice versuchen Gastwirte die Zeit durchzustehen.

Neben den vorgestellten Restaurants gibt es natürlich Dutzende weitere, die in der Krise Essen ausliefern oder zum Abholen bereitstellen. Die Verbandsgemeinden im Eifelkreis und Bürger haben in Listen solche Dienste zusammengefasst. Eine stichwortartige Recherche aber zeigt: Nicht alle der Nummern und Betriebe sind aktuell. Einige der dort notierten Restaurants bieten entweder einen solchen Service gar nicht an oder existieren nicht mehr. Für einen Überblick aber taugen die Listen schon, die unter anderem auf den Websites der Eifeler VGen und auf unserer Volksfreund-Seite zu finden sind.

„Es ist befremdlich, das Restaurant so leer zu sehen“, sagt Gastronom Rau, gerade bei dem herrlichen Wetter der vergangenen Tage. Am Osterwochenende hätten Dutzende Motorradfahrer vor der Tür gehalten und sich die Karte angesehen. „Und wir durften sie nicht reinlassen“, sagt Rau: „Da blutet mir das Herz.“

Es sind schwierige Zeiten, auch für andere Gastronomen. Restaurants, Bars und Hotels können entgangene Umsätze kaum nachholen. Oder anders ausgedrückt: Ist der Bauch voll, ist er eben voll. Das Bett bleibt im Sommer kalt, egal, ob sich im Herbst jemand reinlegt. Wer das Virus überstehen will, der längst auch die Gastro-Szene befallen hat, muss also kreativ sein.

Ein solches Angebot bietet auch die Landküche in Daun an. Chef Albrecht Land sagt: „85 Prozent unserer Gäste sind Stammkunden. Und denen wollen wir auch in diesen Zeiten eine hochwertige Qualität bieten.“ Das zeige sich an der „Take-Away-Karte“ mit der Gastwirt Land früher als mancher anderer in der Vulkaneifel an den Start ging. Dort finden sich zwar nicht alle Gerichte, die das Restaurant sonst anbietet. Von den Steinpilzravioli bis zur Brust vom Eifeler Prachthahn dürfte dort aber für viele Geschmäcker etwas dabei sein.