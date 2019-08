Veranstaltung : Tag der offenen Tür am Euro-BBW

Bitburg (red) Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Europäische Berufsbildungswerk des DRK-Landesverbandes am Sonntag, 8. September, zwischen 11 und 17 Uhr, in die Henry-Dunant-Straße 1 nach Bitburg ein. Das Euro-BBW bietet an diesem Tag einen Einblick in seine Arbeit und stellt die angebotenen Ausbildungsberufe und die Besonderheiten der Ausbildung vor.

Geführte Besichtigungen durch Werkstätten, Ausbildungsbüros, die Unterrichtsräume und den Freizeit- und Wohnbereich vermitteln einen Eindruck vom Leben und Arbeiten im Euro-BBW. Zudem gibt es Bastel- und Mitmachangebote, Spiele, Sport und Vorführungen. Zusätzlich stehen Mitarbeiter und Auszubildende für Informationsgespräche bereit und informieren mit Präsentationen über aktuelle Projekte. Nachmittags findet wieder ein Treffen ehemaliger Teilnehmer statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Chor „Cantando“ sowie dessen Kinderchor aus Messerich. Im Anschluss spielen die „Freaky Voices“.