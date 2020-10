Biesdorf : Tag der offenen Tür in Biesdorf

Biesdorf (red) Das St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf gestaltet am Samstag, 31. Oktober, zwischen 8 und 13.30 Uhr einen Tag der offenen Tür für interessierte Schüler der vierten Klassen. Die Schule wird an diesem Tag einen Einblick in die Arbeit mit den Jahrgangsstufen fünf und sechs geben, die sich am Marchtaler Plan orientiert.

